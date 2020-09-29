تركيا تتعهد بمساعدة أذربيجان في أزمة إقليم ناغورني قره باغ

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أحمد جودة - القاهرة - تعهدت تركيا، بمساعدة أذربيجان، أزمة إقليم ناغورني قره باغ الذي يشهد معارك عنيفة بين باكو والانفصاليين المدعومين من أرمينيا.
وقد دعت السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، تركيا للعمل على وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني كاراباخ، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.
وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية، قالت إن القتال استمر طيلة الليلة الماضية في إقليم ناغورني كاراباخ.
وهاجمت أذربيجان، فجر يوم الأحد، تجمعات سكنية مدنية في منطقة متنازع عليها وطالب السكان بالاحتماء بالملاجئ لتفادي خطر الهجمات، بحسب ما أعلنت السلطات في أرمينيا.
وأكدت أرمينيا، أن جارتها أذربيجان هاجمت تجمعات سكنية مدنية في منطقة ناغورنو قرة باغ المتنازع عليها وحثت السكان هناك على الاحتماء بملاجئ.
ويدور صراع منذ فترة طويلة بين الدولتين السوفيتيتين السابقتين بسبب منطقة ناغورنو قرة باغ المنشقة في أذربيجان والتي يقطنها أساسا سكان ينحدرون من أصول أرمينية. وزادت حدة الاشتباكات الحدودية في الأشهر القليلة الماضية.
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