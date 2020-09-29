نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلامية، في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، بوفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وكانت وكالة الأنباء الكويتية ذكرت في يوليو الماضي، أن الشيخ صباح الأحمد الصباح وصل إلى الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج بعد عملية جراحية أجراها في بلاده، مضيفة وقتها أنه في حالة صحية مستقرة.

وبحسب الوكالة الكويتية، فوَض الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بممارسة بعض صلاحياته الدستورية.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية، عن النائب الكويتي صالح عاشور، أن رئيس مجلس الوزراء زرئيس مجلس الأمة غادرا قاعة المجلس أثناء انعقاد الجلسة لمقابلة نائب أمير الكويت وولى العهد الشيخ نواف.

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وقد قال النائب الكويتي، عبر حسابه على موقع تويتر: «غادر رئيس الحكومة، ورئيس المجلس قاعة مجلس الامة أثناء انعقاد الجلسة لمقابلة سمو نائب الأمير».

وفي وقت سابق، أكد الديوان الأميري بدولة الكويت، أنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام "من أخبار عارية عن الصحة" بشأن صحة أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الصباح، مشيرا إلى أن "حالته مستقرة ويتلقى علاجه المقرر".

وحسبما أوردت شبكة "سكاي نيوز"، أوضح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية، أن الديوان على تواصل مستمر مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، نائب رئيس الحرس الوطني، الذي طمأن الجميع على صحة أمير الكويت.

ودعا الديوان الأميري إلى تحري الدقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحة أمير البلاد من مصادرها الرسمية، وعدم الالتفات إلى ما وصفها بـ"الأخبار المغرضة".

