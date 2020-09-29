وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح

وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباحأعلن مساء اليوم الثلاثاء عن وفاة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز الـ 91 عاماً بعد معاناة مع المرض في الفترة الماضية.

ونعى الديوان الأميري وأبناء الأسرة الحاكمة للكويت، الشيخ صباح بعد نحو 14 عاماً من حكمه للبلاد، فيما لم يتم الإعلان بعد عن مواعيد التشييع والدفن.

وجاء في بيان للديوان الأميري: ”ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه“.

وكان أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح قد سافر إلى الولايات المتحدة أواخر يوليو الماضي لتلقي لعلاج بعدما خضع لجراحة بالكويت في نفس الشهر.

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وتلقى الأمير العلاج في المباني الرئيسية لمستشفى مايو كلينيك، أحد أهم المراكز الطبية الأمريكية، في روتشستر بولاية مينيسوتا.

وتولى الشيخ صباح مقاليد الحكم في بلاده يوم 29 يناير/كانون الثاني 2006 بعد نقل مجلس الأمة سلطات الأمير سعد العبد الله السالم الصباح إلى مجلس الوزراء بسبب أحواله الصحية، وبايعه أعضاء مجلس الأمة بالإجماع بعد اختياره من مجلس الوزراء لهذا المنصب عقب تسلمه السلطات الأميرية.

والشيخ صباح هو الحاكم رقم 15 للكويت، التي يحكمها آل الصباح منذ القرن الثامن عشر.

وسيخلف الشيخ صباح في الحكم، ولي عهده، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والذي يبلغ من العمر نحو 82 عامً.

