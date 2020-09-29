أرمينيا: طائرة إف-16 تركية أسقطت طائرة سوخوى 25 أرمينية

وتتصاعدد الاشتباكات المسلحة على خط التماس بين القوات الأذرية والأرمينية فى إقليم ناغورنى قره باغ الانفصالى والمناطق المتاخمة له، فى أخطر تصعيد بين باكو ويريفان منذ تسعينات القرن الماضى.

وتسعى أذربيجان، بدعم من تركيا، لفرض سيطرتها على إقليم قره باغ الذى تقطنه أغلبية أرمينية، وسط إصرار من أرمينيا للتصدى للهجمات الأذرية على الإقليم.