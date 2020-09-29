فرنسا: منفذ هجوم الطعن أراد دخول مقر شارلى إبدو وإشعال النار فيه

كشف الادعاء الفرنسى، اليوم الثلاثاء، عن جانب من ملابسات التحقيقات مع منفذى هجوم الطعن فى باريس، قائلاً إن منفذ هجوم الطعن أراد دخول المقر السابق لصحيفة "شارلى إبدو"، وإشعال النار فيه، حسبما نقلت "العربية".





وكان السطات الفرنسية أوقفت 7 أشخاص على خلفية حادث الطعن الذى وقع فى باريس، من بينهم المشتبه به الرئيسى، وهو باكستانى عمره 18 عامًا، وألقت الشرطة القبض عليه عقب هجوم طعن أسفر عن سقوط 4 جرحى، بينهم اثنين فى حالة خطرة. وقال وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانين، إن عملية الطعن تصنف "عملاً إرهابيًا"، لافتًا إلى أن الهجوم وقع "فى الشارع الذى كان يضم مقر شارلى إيبدو، وهذا هو النهج المتبع من قبل الإرهابيين، ومما لاشك فيه هو هجوم دام جديد على بلدنا".

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