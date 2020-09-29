لمدة 40 يوما.. الديوان الملكي الأردني يعلن الحداد بعد رحيل أمير الكويت

نعى الديوان الملكي الأردني، اليوم الثلاثاء، أمير الكويت الشيخ الصباح الأحمد الجابر الصباح، معلنا الحداد في البلاط الملكي الهاشمي لمدة 40 يوما.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، نعى أمير الكويت، وقال على حسابه بموقع "تويتر":" فقدنا أخا كبيرا وزعيما حكيما مُحبّا للأردن.. وكان قائدا استثنائيا وأميرا للإنسانية والأخلاق، كرس حياته لخدمة وطنه وأمته ولم يتوانَ في مساعيه الخيّرة عن بذل كل جهد لوحدة الصف العربي، نعزي أنفسنا والشعب الكويتي الشقيق بهذا المُصاب الجلل".

وتوفي أمير الكويت الشيخ الصباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، عند عمر يناهز 91 عاما.

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وعقب إعلان خبر الوفاة، بدأت القناة الرسمية الكويتية بوقف بث برامجها وبث قراءة للقرآن الكريم.

وأعلن الديوان الأميري وفاة أمير البلاد في بيان جاء فيه:"ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه".

وكانت وكالة الأنباء الكويتية ذكرت في يوليو الماضي، أن الشيخ صباح الأحمد الصباح قد وصل إلى الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج.