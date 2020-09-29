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تعرف على أخر تكريم حصل عليه أمير الكويت قبل وفاته بأيام

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فجع العالم أجمع بنبأ رحيل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذى وافته المنية اليوم عن عمر ناهز الـ 91 عامًا.

وقبل رحيل أمير الكويت وتقديرًا له ولمسيرته وعطاءه فى خدمة الإنسانية، منح  الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى، لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في مراسم أقيمت بالمكتب البيضاوي في البيت الأبيض الأسبوع الماضى.

وأضاف وزير الديوان الأميري أن تكريم الرئيس الأمريكي جاء اعترافا بالجهود العظيمة والدؤوبة، والدور الكبير الذي يقوده أمير الكويت في المنطقة والعالم، وتتويجا لعلاقات الشراكة التاريخية والمتميزة بين الكويت والولايات المتحدة، وتزامنا مع قرب حلول الذكرى الـ60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين.

وأعلن وزير الديوان الأميري، أن الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، مثل أمير البلاد في مراسم استلام وسام الاستحقاق من قبل الرئيس الأمريكي.

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أضاف البيت الأبيض أن الأمير  الراحل هو أيضا دبلوماسي لا مثيل له، وشغل منصب وزير خارجية بلاده لمدة 40 عاما، وأن وساطته التي لا تعرف الكلل للنزاعات في الشرق الأوسط، بسد الانقسامات في ظل أكثر الظروف صعوبة.

وكان التلفزيون الكويتي قطع في وقت سابق برامجه المعتادة، ليذيع آيات من القرآن.

وكان الشيخ صباح الأحمد الصباح (91 عاما) دخل مستشفى بالولايات المتحدة في يوليو للعلاج بعدما خضع لجراحة بالكويت في نفس الشهر.

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