رحم الله أمير الإنسانية.. قرقاش ينعى أمير الكويت

نعى وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 91 عاما. وقال قرقاش: "رحم الله أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد.. نتضرع إلى الله العلي القدير أن يسكن الشيخ صباح فسيح الجنان، وندعوه سبحانه أن يوفق الشيخ نواف الأحمد وأن يحفظ الكويت وأهلها". وأضاف: "خالص عزائنا إلى الشعب الكويتي الشقيق وإلى الأمتين العربية والإسلامية. وإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون". وتوفي أمير الكويت الشيخ الصباح الاحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، عند عمر يناهز 91 عاما. Advertisements وعقب إعلان خبر الوفاة، بدأ القناة الرسمية الكويتية بوقف بث برامجها وبث قراءة للقرآن الكريم. وكان الديوان الأميري أعلن إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت. وكانت وكالة الأنباء الكويتية ذكرت في يوليو الماضي، أن الشيخ صباح الأحمد الصباح قد وصل إلى الولايات المتحدة، لاستكمال علاجه.

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