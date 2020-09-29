رئيس النواب العراقي ينعى الأمير صباح الأحمد: وداعا أميرنا الحكيم

نعى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وفق ما ذكرت صحف عراقية. وقال الحلبوسي في نص التعزية: "بأسى بالغ وقلب يعتصره الألم تلقينا نبأ وفاة الأمير الأب والشيخ القائد ورأس حكمة العرب، الذي عرفناه إنسانا معطاء، وسياسيا محنكا، وناصحا أمينا". أضاف "بوفاته فقدنا داعما للعراق، ومحبا للعراقيين، ومناصرا لقضايا العرب والمسلمين". Advertisements وأكد “عزاؤنا بفقدانه وحزننا على رحيله يوازي حزن شعبنا في دولة الكويت”. وتابع “ندعو الله العزيز القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه، ويلهمنا وأهلنا في دولة الكويت صبر غيابه”. واختتم قائلًا: “وداعا أميرنا الحكيم”.

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