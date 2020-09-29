مدير الصحة العالمية ناعيا أمير الكويت: فقدنا قائدا إنسانيا عالميا

نعى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية عن عمر يناهز 91 عاما.

ونشر جيبريسوس، صورة برفقة أمير الكويت الراحل على حسابه بموقع "تويتر"، وعلق قائلا: "إنه يوم حزين! أشعر بالحزن لسماع خبر وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قائد إنساني عالمي في وقت تشتد الحاجة فيه إلى مثل هذه القيادة. أتقدم بأحر التعازي لعائلته وشعب الكويت".

وتوفي أمير الكويت الشيخ الصباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، عند عمر يناهز 91 عاما.

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وعقب إعلان خبر الوفاة، بدأت القناة الرسمية الكويتية بوقف بث برامجها وبث قراءة للقرآن الكريم.

وأعلن الديوان الأميري وفاة أمير البلاد في بيان جاء فيه:"ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه".

وكانت وكالة الأنباء الكويتية ذكرت في يوليو الماضي، أن الشيخ صباح الأحمد الصباح قد وصل إلى الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج.