أمريكا ناعية أمير الكويت: كرس حياته لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، "نتقدم بأحر التعازي إلى أسرة آل الصباح الكرام وإلى دولة الكويت حكومة وشعبًا بوفاة سمو الأمير المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح".
وأضافت "لا يسعنا إلا أن نذكر بإنجازات سمو الأمير الراحل الذي كرس حياته لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة. عظم الله أجركم".
وكانت مصر أعلنت أنها تنعى حكومة وشعبًا أمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الصباح، الذي وافته المنية اليوم، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
وأعربت مصر عن عظيم حزنها، مؤكدة على إن الأمة العربية والإسلامية فقدت زعيما عظيما.
وكان تلفزيون الكويت الرسمي قد قطع بثه عصر اليوم بشكل مفاجئ، وأذاع آيات من القرآن الكريم؛ وذلك عقب تردد أنباء قوية عن وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
تجدر الإشارة إلى أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد غادر فجر الخميس الموافق 23 يوليو الماضي الكويت، متجها إلى الولايات المتحدة؛ لاستكمال علاجه بعد عملية جراحية ناجحة أجراها منتصف يوليو الماضي؛ وذلك بناء على مشورة الفريق الطبي المعالج له.
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