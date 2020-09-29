أمريكا ناعية أمير الكويت: كرس حياته لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة

أعربت السفارة الأمريكية في الكويت، اليوم الثلاثاء، عن خالص تعازيها إلى الأسرة الحاكمة في دولة الكويت، في وفاة أمير البلاد الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، "نتقدم بأحر التعازي إلى أسرة آل الصباح الكرام وإلى دولة الكويت حكومة وشعبًا بوفاة سمو الأمير المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح".

وأضافت "لا يسعنا إلا أن نذكر بإنجازات سمو الأمير الراحل الذي كرس حياته لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة. عظم الله أجركم".