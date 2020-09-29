كورونا فى أفريقيا.. القارة السمراء تنجو من الوباء المدمر

سجلت دول القارة الأفريقية قفزة فى إصابات فيروس ، حيث وصل عدد الإصابات إلى 1,465,023 إصابة بـ فيروس كورونا من بينهم 35,750 حالة وفاة وتعافى 1,210,548 حالة من فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لإحصائيات مركز الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها. فيروس كورونا إصابة بـ فيروس كورونا من بينهم 35,750 حالة وفاة وتعافى 1,210,548 حالة من فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لإحصائيات مركز الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وسجلت دولة جنوب أفريقيا أعلى معدلات إصابة بـ فيروس كورونا المستجد من بين دول القارة حيث وصلت الإصابات إلى 671.7 ألف حالة إصابة، فيما بلغت حالات الإصابة فى نيجيريا 58.5 ألف حالة، وفى غانا 46.5 ألف حالة ، وزامبيا 14.7 ألف إصابة.

وتشهد دول أفريقيا انتشار بطئ لـ فيروس كورونا المستجد على عكس ما اعتقده خبراء الصحة العامة منذ بداية أزمة كوفيد 19 حول حدوث كارثة صحية فى القارة البسمراء نتيجة ضعف إمكانيتها الصحية، ولكن عزا العديد من الخبراء قلة انتشار الوباء داخل أفريقيا إلى صغر سن قطاع عريض من سكان القارة والدروس المستفادة من تفشي أمراض سابقة.

كما اتخذت الدول إجراءات صارمة منذ ظهور الوباء ومنها فرض الحظر الصحي، وإغلاق الحدود البرية والجوية.

يشار إلى أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم بلغت 33.206.004 حالة.