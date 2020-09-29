كان أبا عظيما قبل أن يكون قائدًا.. عبدالله الغانم ينعى أمير الكويت بكلمات مؤثرة

نعى عبد الله خالد الغانم المحلل السياسي الكويتي، أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز الـ 91 عاما.

وقال "الغانم"، فى نعيه لـ "دوت الخليج"، رحم الله الأمير قلب الخليج النابض فقد أفنى حياته في خدمة الإنسانية، كان أبا عظيما لكل الكويتين قبل أن يكون قائدًا قاد الكويت إلى بر الأمان رغم قساوة وصعوبة الظروف .

وأضاف : يوم محزن للأمة بأكملها .. ولا سمع لنا ولا طاعة إلا الله ثم سمو الشيخ نواف الأحمد الصباح ولا أمر ولا توجيه ولا ترهيب ولا ترغيب نمتثل له بعد الله إلا له. نبايعه على ذلك ونبذل فى إرادة سموه أموالنا وأرواحنا إذا لزم الأمر"

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وفجع العالم العربي والإسلامى على إعلان الديوان الأميري في الكويت، الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وكان التلفزيون الكويتي قطع في وقت سابق برامجه المعتادة، ليذيع آيات من القرآن.

وكان الشيخ صباح الأحمد الصباح (91 عاما) قد دخل مستشفى بالولايات المتحدة في يوليو للعلاج بعدما خضع لجراحة بالكويت في نفس الشهر.