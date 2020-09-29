رسميا حقيقة وفاة الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت اليوم 29 سبتمبر

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي ومنها موقع تويتر أنباء وأخبار تفيد بوفاة الشيخ صباح الأحمد الصباح اليوم الثلاثاء، ولهذا السبب سنوضح لكم حقيقة وفاة الأمير الكويتي الشيخ صباح الأحمد الصبَاح، حيث أعلن الديوان الأميري الكويتي صباحا عن حالة الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح، وقد نشر الديوان الأميري الكويتي بيان هاما حول صحة الأمير الكويتي وحقيقة وفاته اليوم الثلاثاء.

بيان هام من ديوان الأمير الكويتي صبيحة اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

وقد نفى في وقت سابق الديوان الأميري الكويتي وفاة الأمير صباح الأحمد الصباح، وقد طالب الجميع بضرورة التحقق من المصادر الرسمية حصرا، وأن لا يتم تناقل الأخبار المزيفة وأن يتم متابعة الحسابات الرسمية فقط، وقد أكد الديوان الأميري منذ قليل وفاة الشيخ صباح الأحمد جابر المبارك الصباح، بعد أن قام بنفي الخبر صباح اليوم.

وفاة الأمير الكويتي الشيخ صباح الأحمد

وقد ذكر الديوان الأميري أن اليوم ومنذ قليل قد وافت المنية الشيخ صباح الأحمد الصباح، وذلك بعد أن ناهز عمره إحدى وتسعين عاما، وفي وقت سابق نشر الديوان الأميري في الكويت بياناً هاما حول توجه الأمير صباح الأحمد الصباح إلى الولايات المتحدة، من أجل إكمال العلاج بعد أن قام بإجراء عملية جراحية داخل الكويت.

نبذة عن الأمير صباح الأحمد الصباح

الشيخ صباح الأحمد الصباح وهو من مواليد السادس عشر من شهر يونيو 1929، وقد ولد في مدينة الجهراء الموجودة في الشمال الغربي من العاصمة الكويتية الكويت، وقد استلم الإمارة في الكويت في مطلع سنة 2006 في شهر يناير، بعد أن استلم الحكم من سعد العبد الله والذي تنازل بدوره عن حكم الكويت بسبب وضعه الصحي.