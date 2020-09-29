الأردن : حكومة الرزاز ترحل خلال أسبوع

دوت الخليج : بعد صدور الإرادة الملكية بحل مجلس النواب اعتبارا من اليوم الأحد، فإنه يتوجب على الحكومة دستورياً أن ترحل خلال أسبوع.

وبحسب المادة 74 من الدستور فإن “الحكومة التي يُحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها”.