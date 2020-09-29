تركيا: ماضون فى مساعدة أذربيجان ضد أرمينيا

ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، قال مدير الإعلام فى الرئاسة التركية، فخر الدين التون، إن "تركيا تتعهد بالكامل مساعدة أذربيجان"، معتبرًا أن تلك المساعدة لـ "استعادة أراضيها المحتلة والدفاع عن حقوقها ومصالحها بموجب القانون الدولى".

وتسعى تركيا لإشعال فتيل التوتر والصراع بين حليفتها أذربيجان وعدوتها التاريخية أرمينيا، التى تتهم الدولة العثمانية بارتكاب مذابح تاريخية لإبادة الأرمن خلال فترة الإمبراطورية العثمانية، ما يهدد بفرض عقوبات أممية على أنقرة.