محمد بن زايد ينعى أمير الكويت

نعى الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، وفق ماذكرت صحف الإمارات.

ووصف بن زايد الأمير الراحل بـــ"جل الحكمة والتسامح والسلام".

واعتبر الشيخ محمد رحيل الأمير، رحيلًا لأحد الرواد الكبار للعمل الخليجي المشترك.

وقبل ذلك، نعى رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة وفاة أمير الكويت، وأمر بإعلان الحداد على وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم وتنكيس الأعلام الإماراتية.

كما نعى رئيس الوزراء الإماراتي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رحيل الأمير.