زعيم عربي نادر.. الجامعة العربية تنعى الأمير صباح الأحمد

نعى أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الذي رحل عن عالمنا اليوم، بعد رحلة عطاء كبيرة استمرت لعقود.

واعتبر أبو الغيط، الأمير صباح، رحيل لزعيم عربى نادر.

وأثنى الأمين العام على الأمير الراحل، وقال إن الراحل العظيم تمتع بالحس العربى الصادق، ومواقفه المُشرفة فى خدمة القضايا العربية ودعمه للجامعة العربية الذى لم ينقطع، ومساعيه الحميدة للحفاظ على وحدة الصف العربى بحكمته المعهودة، وتمسكه المستمر بالحوار كنهجٍ لحل المُشكلات المستعصية.

وقدم الأمين العام خالص العزاء لولى العهد وإلى قيادات دولة الكويت والشعب الكويتى، مؤكدًا أن ذكرى الشيخ صباح ستظل حية فى قلوب محبيه على امتداد العالم العربى.

وأضاف أن احتفاء العالم بالراحل العظيم ومنحه لقب "أمير الإنسانية" كان فخرًا للعرب جميعًا، داعيًا المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويجزيه خير الجزاء عما حققه لبلده الكويت، ولأمته العربية على اتساعها.

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وأشار مصدر مسؤول إلى توجيه الأمين العام بتنكيس العلم على مقر جامعة الدول العربية لمدة ثلاثة أيام حدادًا على وفاة الراحل الكبير.

وأعلن وزير الديوان الأميري الكويتي، الشيخ علي الجراح الصباح، في بيان بثه تلفزيون الكويت، وفاة الأمير الذي كان يعالج في الولايات المتحدة منذ يوليو الماضي.

وكان التلفزيون الكويتي قطع في وقت سابق، برامجه المعتادة ليذيع آيات من القرآن.

وكان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (91 عاما)، قد دخل مستشفى بالولايات المتحدة في يوليو للعلاج بعدما خضع لجراحة بالكويت في نفس الشهر.