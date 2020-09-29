رئيس السيادة السوداني ينعى الأمير صباح: وداعا لمن كرس حياته لخدمة أمته

عبر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان، عن بالغ الحزن والأسى الذي ألم بالسودان، ناعيًا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.

قال البرهان إن الشيخ صباح كرس حياته لخدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية.

وأعلن وزير الديوان الأميري الكويتي، الشيخ علي الجراح الصباح، في بيان بثه تلفزيون الكويت، وفاة الأمير الذي كان يعالج في الولايات المتحدة منذ يوليو الماضي.

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وكان التلفزيون الكويتي قطع في وقت سابق، برامجه المعتادة ليذيع آيات من القرآن.

وكان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (91 عاما)، قد دخل مستشفى بالولايات المتحدة في يوليو للعلاج بعدما خضع لجراحة بالكويت في نفس الشهر.

وكان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الأمير الخامس عشر لدولة الكويت، والخامس بعد استقلال بلاده في عام 1961.