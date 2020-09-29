أعلن العراق تعزية في وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، وفق ماذكرت وسائل الإعلام الكويتية. ونعى الرئيس العراقي برهم صالح وفاة الشيخ صباح ، حيث اعتبر إن الأمير الراحل كان زعيما حريصا على شعوب المنطقة العربية كلها. كما نعى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. Advertisements وقال الكاظمي إن الشيخ صباح ساهم في تعزيز مسيرة العراق الجديد. كما نعى الرئيس عبدالفتاح السيسي وملوك ووؤوساء الأردن والإمارات والبحرين والسعودية والمنظمات الدولية رحيل الأمير عن عمر يناهز ال91 عامًا. وسبق أن قطع تلفزيون الكويت بث برامجه قبل قليل وبدأ إذاعة آيات من القرآن الكريم؛ حسبما أفادت صحيفة القبس الكويتية

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق ينعي الأمير صباح: وداعًا لزعيم حرص على شعوب المنطقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.