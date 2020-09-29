سيناتور أمريكي: ترامب يستمتع بالعمل مع المستبدين.. ولا يرغب في معاقبة أردوغان

طالب السيناتور الأمريكي بوب مينينديز، واشنطن باتخاذ نهج أكثر صرامة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يطلق علميات تنقيب عن النفط والغاز قبالة الجزر اليونانية.

ووفقًا لصحيفة "ذا ناشيونال هيرالد"، أكد مينينديز، في مقطع مقابلة صوتية مع مجلس القيادة الأمريكية الهيلينية، أن أردوغان يمثل بطاقة جامحة في المنطقة.

وأضاف: "عندما يكون لدى الكونجرس توتر مع هذه الإدارة فيكون الأمر متعلقا بمحاسبة تركيا، حيث ترفض الأخيرة القيام به"، متهمًا أنقرة بانتهاك المياه الإقليمية لليونان وقبرص وحقوقهم في استكشاف أراضيهم والمناطق الاقتصادية الخالصة.

وتابع قوله إن أحد الأشياء التي يحاول لفت انتباه الإدارة الأمريكية باستمرار هي عدم إمكانية العمل مع تركيا، داعيا إلى إتباع نهج جديد مع تركيا وهي في عهد أردوغان.

وأعرب مينينديز عن قلقه من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفخر بعلاقته الوثيقة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واصفا الرئيس بأنه يستمتع بالعمل والعلاقة مع المستبدين.