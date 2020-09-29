قادة الخليج ينعون أمير الكويت الراحل.. أبرز ما قالوه عن الشيخ صباح بعد وفاته

نعى زعماء خليجيون، أمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، متوجهين بالعزاء إلى دولة الكويت حكومة وشعبًا وتذكروا ومواقفه وإنجازاته التي يشهد له بها القاصي والداني.

وقال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان إن الشيخ صباح رحل بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء والخدمات الجليلة لبلده وللأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء.

وأفاد الديوان الملكي السعودي في بيان، بأن خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، تلقيا ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة الشيخ صباح وقدما خالص التعازي وصادق المواساة لعائلة آل صباح الكريمة في دولة الكويت، وللشعب الكويتي الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاته.

وأكد الملك سلمان وولي عهده، أن أن المملكة العربية السعودية وشعبها يشاركون الأشقاء في دولة الكويت أحزانهم، ويبتهلون إلى الله جل وعلا أن يلهم الأسرة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يديم على دولة الكويت وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.

من جانبه، نعى رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد، أمير الكويت الراحل، وأمر بإعلان الحداد وتنكيس الأعلام في البلاد لمدة 3 أيام.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن الشيخ خليفة ينعي ببالغ الحزن و الأسى أخاه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي وافته المنية و يأمر بإعلان الحداد لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم و تنكيس الأعلام".

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بدوره، أعرب حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن تعازيه في وفاة الشيخ صباح قائلًا: رحم الله أب الكويت الحاني وقلب الخليج النابض وأمير الإنسانية النبيل الشيخ صباح الأحمد الصباح.. حط رحاله عند رب رحيم كريم عظيم بعد أن خدم وقدّم وأكرم شعبه.

هذا وقال الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي تعليقًا على خبر وفاة الشيخ صباح: "رحم الله الوالد والقائد العربي الكبير الشيخ صباح الأحمد..رجل الحكمة والتسامح والسلام، أحد الرواد الكبار في العمل الخليجي المشترك..ستظل مواقفه التاريخية المخلصة في خدمة وطنه وأمته والإنسانية، خالدة في ذاكرة الأجيال..خالص عزائنا ومواساتنا إلى آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الشقيق".

وفي البحرين نعى العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الشيخ صباح قائلًا إن مملكة البحرين التي آلمها هذا المصاب الجسيم لتعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أسرة آل الصباح الكرام وحكومة وشعب الكويت، داعيًا المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرة آل الصباح والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان.

وقرر ملك البحرين إعلان الحداد في المملكة على روح الشيخ صباح.