الملك سلمان وولي العهد ينعيان أمير الكويت

قدم العاهل السعودي الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، إلى أسرة آل الصباح والشعب الكويتي التعزية في وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

ونقلت قناة "العربية" عن الديوان الملكي، قوله إن الملك سلمان وولي العهد ينعيان الشيخ صباح، وأن الملك سلمان يعزي أسرة آل الصباح والشعب الكويتي بوفاة الشيخ صباح.

وتوفي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، عند عمر ناهز 91 عاما.

Advertisements

وعقب إعلان خبر الوفاة، بدأ القناة الرسمية الكويتية بوقف بث برامجها وبث قراءة للقرآن الكريم.

وأعلن الديوان الأميري وفاة أمير البلاد في بيان جاء فيه:"ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه".

وكانت وكالة الأنباء الكويتية ذكرت في يوليو الماضي، أن الشيخ صباح الأحمد الصباح قد وصل إلى الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج.