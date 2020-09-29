وفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ومراحل عن حياته

تتقدم أسره موقع ثقفني بخالص الحزن والتعازي في وفاه امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دوله الكويت اليوم 29/9/2020 بعد ان صارع المرض هو وواجه مشاكل صحيه في القلب وسوف نقدم اليكم اليوم نبذة عن حياه امير الكويت.

قامت اليوم وسائل الاعلام بدوله الكويت الشقيقه بقطع بث الاعلام الخاص بها وقامت ببث بعض آيات القران الكريم وذلك لفتره حتى تم الاعلان عن وفاه امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وذلك بشكل رسمي قبل قليل.

مراحل من حياه امير دوله الكويت:

قد تولي الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح السلطه في دوله الكويت في 29 يناير من عام 2006 وذلك بعد ان قمان وتنازل الشيخ سعد الصباح عن السلطه فى نفس الشهر وذلك بسبب المرض وحتى توفي في عام 2008.

كل ده الشيخ صباح احمد الصباح في عام 1929 وذلك في مدينه الجهراء ويعتبر هو الترتيب الرابع على ابناء الشيخ احمد الجابر وبالذات وهي الأميره منيره عثمان السعيد العيار.

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قد تزوج الشيخ صباح احمد وهو في العشرين من عمره اي العقد الثاني من الشيخه فتوة بنت سلمان الصباح حيث انجبت له من الابناء اربعه ابناء، وتوفيت في عام 1990.

تبرع امير الكويت بمبلغ 150 مليون دولار وذلك من اجل دعم برانامج البحوث العلميه في عام 2007.

كما أنه في عام 2008 قامت مملكة الكويت بالمساهمة بمبلغ 100 مليون دولار وذلك من أجل دعم صندوق الحياة الكريمة.

فى عام 2009 قام الأمير صباح بتشجيع المشروعات الصغير للشباب وذلك برأس مال قدره مليار دولار.

فى عام 1954 حصل امير الكويت على منصب عضو في اللجنة التنفيذية العليا.

فى عام 1955 حصل على منصب رئيس لدائرة الشؤون الاجتماعية.

منصاب حصل عليها أمير الكويت:

والجدير بالذكر أن أمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح كان يعمل على توفير فرص عمل للمواطنين، وأيضا كان بعمل بجهد من اجل تنظيم العمالة الوافدة وذلك بعد إنتاج النفط.

تم في عهده انشاء جريده الكويت اليوم وذلك من اجل بس الاخبار الرسميه الخاصه بدوله الكويت وغيرها.

في عام 1963 حصل على منصب وزير الخارجيه لدوله الكويت وذلك دام لمده 40 عام.