الكرملين لـ تركيا: تجنبوا صب الزيت على النار فى قره باغ

دعا الكرملين، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولى، وخاصة تركيا، إلى تجنب التصريحات التى تسهم فى تصعيد الصراع بين أرمينيا وأذربيجان فى منطقة ناغورنى قره باغ، وسط تصاعد أعمال العنف والقتال بين البلدين لليوم الثالث على التوالى





ووفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، قال المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف: "ننطلق أولاً من ضرورة وقف فورى لإطلاق النار والمواجهة المسلحة، وأى تصريح عن دعم عسكرى محتمل أو عمل عسكرى، هو بمثابة صب الزيت على النار.. نعارض ذلك بشكل قاطع ولا نتفق مع هذا النهج".

كما دعا متحدث الرئاسة الروسية، جميع الدول، خاصة تركيا، إلى بذل قصارى جهدهم لإقناع أطراف النزاع بوقف إطلاق النار، و"العودة إلى عملية الحل السلمى لهذا الصراع طويل الأمد".

وشدد بيسكوف على أن موقف روسيا متوازن فى هذا النزاع، لافتًا إلى أن بلاده يمكن أن تتصرف "بطريقة فعالة كوسيط فى حل هذا الصراع"، باعتبارها رئيساً مشاركاً لـ"مجموعة مينسك" فى منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، إلى جانب الولايات المتحدة، وفرنسا، لحل النزاع فى المنطقة.

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وكانت وزارة الخارجية الأرمنية اتهمت تركيا، أمس الإثنين، بالمشاركة على الأرض فى القتال الذى اندلع فى ناغورنى قره باغ الانفصالية منذ يوليو الماضى، وزادت حدة الاشتباكات هناك أول أمس الأحد.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإثنين: "على أرمينيا مغادرة الأراضى المحتلة على الفور، وهذا من شأنه أن يؤدى إلى السلام". كما جددت الرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء، على دعمها لحليفتها أذربيجان فى القتال ضد أرمينيا، لاستعادة أراضى مرتفعات قره باغ.

ويعود الصراع بين أرميني وأذربيجان إلى زمن تفكك الاتحاد السوفييتى، عندما طالب أهالى ناغورنى قره باغ الأذرية، التى يسكنها الأرمن، فى نهاية الثمانينيات بدمجها فى أرمينيا المجاورة، قبل اندلاع الحرب التى تسببت فى سقوط نحو 30 ألف قتيل.