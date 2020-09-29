عائشة الرشيد تنعى أمير الكويت بكلمات مؤثرة

نعت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، ببالغ الحزن والأسى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذى وافته المنية اليوم عن عمر ناهز الـ 91 عاما .

وقالت «الرشيد» فى نعيها عبر «دوت الخليج»، إن رحيل الشيخ صباح الأحمد ترك فراغا يصعب ملؤه ؛ أهلته سنوات العمل السياسي والدبلوماسي طوال أكثر من ٦٠ عاما ليصبح رجل المهام الصعبة ويجتاز العديد من الأزمات كان شخصية من طراز رفيع.

وأضافت «الإعلامية الكويتية»، رحلت الإنسانية برحيل قائدها فقد ترجل فارس الإنسانية عن جواده تاركًا خلفه تاريخًا لن ينساه العالم ولن يجود بمثله التاريخ سنوات مضت والفارس يجول العالم شرقًا وغربًا حاملًا هموم وطنه وابناء وطنه ليرتقي بهما إلى العلا لم يبخل يومًا بجهد من أجل تلك الرساله التي حملها علي عاتقه بل حمل هموم الوطن العربي بأسره بين حنايا قلبه الكبير فقدم للجميع يد العون وكان سندًا في أصعب المواقف والأزمات لأبناء الوطن العربي ، رحل حكيم العرب ، وسيظل اسمه وتاريخه في قلوبنا مضيئًا بمواقف الرجال وأفعال الأبطال .. انا لله وانا اليه راجعون".

وتابعت «الرشيد»، ، رحم الله رجل الإنسانية والطيبة رحم الله الشيخ الصباح الأحمد الذي أحزن قلوبنا برحيلة لأننا بحاجة لشخصية مثل شخصيتة بهذا الوقت الصعب الذي تمر به البلدان العربية صدقًا احببناه لأنه تعامل بصدق مع قضايا أمته .