الوزراء الكويتي: الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد

عقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعًا طارئًا قبل قليل بعد الإعلان عن وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وفق ماذكرت صحف كويتية.
قال المجلس، إنه جرى إعلان الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أميرا لدولة الكويت، خليفة للأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح.
وأكد مجلس الوزراء الكويتي، إن أمير الكويت دعم القضايا العربية والإسلامية وأسس مدرسة للعمل السياسي.
ونعى مجلس الوزراء الكويتي للشعب والأمتين العربية والإسلامية وفاة أمير الكويت.
وسبق إن أعلن وزير الديوان الأميري الكويتي، الشيخ علي الجراح الصباح، في بيان بثه تلفزيون الكويت، وفاة الأمير الذي كان يعالج في الولايات المتحدة منذ يوليو الماضي.
وكان التلفزيون الكويتي قطع في وقت سابق، برامجه المعتادة ليذيع آيات من القرآن.
وكان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (91 عاما)، قد دخل مستشفى بالولايات المتحدة في يوليو للعلاج بعدما خضع لجراحة بالكويت في نفس الشهر.
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