نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس البرلمان العربي ينعي أمير الكويت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه ومواساته لقيادة وشعب وحكومة وبرلمان دولة الكويت الشقيقة في وفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت رحمه الله، الذي وافته المنية مساء اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 م، سائلًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن الأمة العربية فقدت برحيل الشيخ صباح الأحمد الصباح رحمه الله زعيمًا وقائدًا مخلصًا للكويت وللأمة العربية والإسلامية لما كان يتمتع به من رؤية حكيمة تجسدت في الأعمال التي قام بها طوال فترة حياته، حيث لم يدخر الفقيد جهدًا في الدفاع عن قضايا الأمة العربية وجمع كلمتها وتوحيد صفها انطلاقًا من إيمانه العميق بضرورة التضامن العربي وتضافر الجهود بين أبناء الأمة العربية للمساهمة في إعلاء شأنها ورفع مكانتها في كافة المحافل الإقليمية والدولية.

وأكد رئيس البرلمان العربي وقوف البرلمان العربي وتضامنه مع قيادة وشعب الكويت الشقيقة في هذا المصاب الجلل وفي هذا الظروف الدقيقة التي تمر بها، معربًا عن ثقته في مواصلة قيادة دولة الكويت المسيرة المباركة التي قادها الشيخ صباح الأحمد الصباح رحمه الله نحو تحقيق التقدم والازدهار والنهضة لدولة وشعب الكويت الشقيق.