نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وفاة صباح الأحمد تعرف على أمير الكويت الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة وفاة صباح الأحمد أمير دولة الكويت هو الحدث الأبرز الذي تناولته وكالات الأنباء العربية والعالمية بالإعلان عن وفاة أمير الكويت صباح الأحمد الصباحي الأمير الخامس عشر لدولة الكويت ظهر اليوم الثلاثاء الموافق التاسع والعشرين من شهر سبتمبر من العام الميلادي 2020.

وفاة صباح الأحمد

وقد قام تليفزيون دولة الكويت الرسمي بالاعلان عن الحداد وتوقف كافة البرامج والأحداث وإذاعة القرآن الكريم، كمراسم عزاء عن وفاة أمير دولة الكويت صباح الأحمد الصباحي، إلا أن السؤال الذي طرح نفسه من يتولى حكم دولة الكويت بعد وفاة أميرها الخامس عشر، وهذا ماسنحاول توضيحه بمشيئة الله تعالى خلال هذا المقال.

Advertisements

نظام الحكم في دولة الكويت

من المعلوم لدى البعض أن نظام الحكم في دولة الكويت هو نظام وراثي بمعني أن السلطة تقوم على الوراثة من بين أبناء الأسرة الحاكمة أسرة آل الصبحا التي تحكم دولة الكويت، فمنذ بداية حكم أسرة آل صباح دولة الكويت من منتصف القرن الثامن العشر الميلادي، وقد تم وضع عدداً من الخيارات والقواعد لأمير دولة الكويت، كما أن دستور الدولة ينظم عملية انتقال السلطة من أمير إلى أمير، ومن أهم هذه القواعد هي أن يكون الأمير الجديد يتمتع بصحة جيدة من أجل أن تعينه على تولي أمور الدولة.

من هو أمير دولة الكويت الجديد؟

وسيكون ولي عهد الكويت الأمير نواف الأحمد الصباح هو الأمير الجديد لدولة الكويت خلفاً للأمير الراحل صباح الأحمد، وقد ولد نواف الصباح في الخامس والعشرين من شهر يونيو من العام 1937 بمدينة الكويت، وهو الابن السادس لحاكم الكويت العاشر أحمد الجابر المبارك الصباح، والذي تولى مقاليد دولة الكويت في الفترة مابين عامي 1921 وحتى عام 1950 ميلادياً.

وقد تم اختيار نواف الأحمد الصباح أمير دولة الكويت الجديد كولي للعهد في السابع عشر من فبراير من العام 2006، بعد أن اختاره الأمير صباح الأحمد الذي وفاته المنية، بعدها تم مبايعته من قبل مجلس الأمة الكويتي في نفس الشهر ليكون ولياً للعهد دولة الكويت.