نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت المنتظر في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد أن تم الإعلان عن وفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح سيكون ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح هو أمير دولة الكويت المنتظر مبايعته كأمير دولة الكويت خلال الأيام القادمة فدعونا نتعرف على من هو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت المنتظر.

وفاة الشيح صباح الأحمد الجابر الصباح

وقد قام التليفزيون الرسمي بدولة الكويت عصر اليوم بإذاعة خبر وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الخامس عشر، في خبر حزن له العديد من مواطني دولة الكويت والدول العربية الأخرى.

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

ولد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الجديد في تاريع 25 يونيو من العام 1937 في مدينة الكويت، وهو سادس أبناء حاكم دولة الكويت العاشر لدولة الكويت الأمير أحمد الجابر المبارك الصباح، والذي تولى حكم دولة الكويت في الفترة من 1921 وحتى 1950، كما أن الشيخ نواف متزوج ولديه 5 أبناء بواقع 4 أولاد، وبنت وحيدة.

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المناصب التي تولها الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

وقد تولى الشيخ جابر عدداً من المناصب الرسمية والوزارات في دولة الكويت خلال سنوات حياته، حيث بدأ العمل السياسي كمحافظ لمحافظة حولي في عام 1962 لمدة 16 عاماً، بعدها تولى مقاليد وزارة الداخلية، ثم وزارة الدفاع.

وبعد أن تم تشكيل حكومة دولة الكويت بعد حرب تحرير الكويت تم تعيين الشيخ نواف كوزير للشئون الجتماعية والعمل، ثم تولى نيابة رئيس الحرس الوطني، وفي عام 2003 عاد ليكون وزيراً للداخلية، إلا أنه في عام 2006 تم اختياره ليكون ولياً للعهد.

ومن المقرر أن يقوم مجلس الأمة الكويتي بمبايعة واختيار الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ليكون الأمير السادس عشر لدولة الكويت، حيث سيقوم المجلس بمبايعة الأمير الجديد خلال الأيام المقبلة.