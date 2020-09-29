وفاة صباح الأحمد الذي يبلغ من العمر 91 عاماً و تنصيب ولى عهد جديد للكويت

وفاة صباح الأحمد الذي بلغ من العمر قُرابة 90 عاماً أحد أهم وأبرز الأحداث التي تتناولها وكالات الأخبار العربية والأجنبية، وذلك لتقديم النعي لأهل الفقيد، ولكن السؤال الذي يشغل بال المواطنين هو من الذي سيتولى حكم دولة الكويت بعد وفاة الأمير صباح الأحمد، لذلك سوف نتناول إجابة هذا السؤال بالتفصيل في حيثيات هذا المقال.

وفاة صباح الأحمد أمير الكويت

أعلن الديوان الأميري في الكويت عن وفاة صباح الأحمد في اليوم الثلاثاء الموافق 29\9\2020 عن عمر يناهز ال91 عاماً، حيث كان يعاني الشيخ صباح الأحمد منذ فترة طويلة من المرض الشديد، حيث قد أُجريت له العديد من العمليات الجراحية الصعبة، حيث أَجرى أخر عملياته الجراحية التي تمت بنجاح في إحدى مستشفيات الكويت، كما صدرت أخبار عن تدهور حالته الصحية مؤخراً لذلك تم تفويض الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ليتملك ذمام أمور البلاد ولممارسة بعض إختصاصات البلاد الدستورية.

حيث نص البيان الرسمي الصادر من الديوان الملكي الكويتي على ما يلي:

يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» ببالغ الحزن والأسى، ينعى الديوان الأميري إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة، وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد واسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Advertisements

نبذة عن سيرة الشيخ صباح الاحمد الذاتية

قد وقع خبر وفاة صباح الأحمد على الشعب الكويتي والأمة العربية والإسلامية وقع الصاعقة، حيث يملك الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح سيرة ذاتية عريضة، فقد ولد المغفور له بإذن الله في عام 1929، فهو الإبن الرابع للشيخ أحمد الجابر الصباح من زوجته الأميرة منيرة العثمان، حيث درس الشيخ صباح الأحمد في المدرسة المباركية بدولة الكويت، تم تنصيبه كأول وزير للإعلام ويعتبر ثاني وزير تم تنصيبه لمنصب وزارة الخارجية الكويتية حيث استمر في رأستها لمدة 40 عاماً، حيث يشهد التاريخ له أنه تصدى الغزو العراقي للكويت عام1990.

حيث أصبح حاكماً للكويت في عام 2006، فبعد وفاة صباح الأحمد يكون الرقم خمسة عشر الذي تولى حكم الكويت بعد تولي أربعة عشر حاكم قبل تولية للمنصب، والحاكم الخامس بعد استقلال الكويت عن المملكة المتحدة، شهد الجميع على العديد من أعمالة الكبري من أجل تقدم أحوال الكويت محلياً وعالمياً، ففي أثناء القيام بمراسم البيت الأبيض قام الرئيس الأمريكي ترامب بمنح الشيخ صباح الأحمد وسام الإستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى لدولة الكويت، ويأتي ذلك في إطار سعى الرئيس الأمريكي لمكافأته تكريماً له ولجهوده العظيمة المستمرة ودوره الكبير في المنطقة العربية والعالم بأكمله، ولتوثيق علاقات الشراكة المتميزة بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية.

من هو ولي عهد الكويت الجديد؟

بعدما أصدر الديوان الأميري بيان رسمي ينص على وفاة صباح الأحمد فقد تم تنصيب الشيخ نواف الأحمد البالغ 83 عاماً من العمر منصب ولي العهد بعد تولي أخيه الحكم لمدة 14 عاماً، حيث قام الشيخ صباح الأحمد قبل وفاته بأسبوع بإصدار أمر أميري ينص على تزكيه أخيه الشيخ نواف لولاية العهد من بعده، وقد قام أعضاء مجلس الأمة بمبايعته بالإجماع خلال الجلسة الخاصة المنعقدة في 20 فبراير 2006، وقد قام الشيخ نواف الأحمد بتأدية اليمين الدستوري أمام الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت ومجلس الأمة، وبذلك أصبح الشيخ نواف هو ولى العهد الجديد لدولة الكويت.