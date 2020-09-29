ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قال مدير الهيئة البريطانية، التى تمول بشكل أساسى من رسوم التراخيص التى تدفعها الأُسر التى تشاهد التلفزيون، إنه سيضع توجيهات جديدة لاستخدام منصات مثل تويتر، وفيس بوك، فى الأسابيع المقبلة.
وبعد فترة وجيزة من توليه منصب المدير العام فى مطلع سبتمبر، قال ديفى للموظفين، إنه لا يجب أن ينشروا آراءهم السياسية الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعى، معتبرًا أن ذلك مخاطرة للإضرار بسمعة "بى. بى. سى"، وحيادها.
وأشار مدير الـBBC، اليوم الثلاثاء، إلى أن الإرشادات ستطبق على جميع مقدمى البرامج، وليس الصحفيين فقط، مضيفًا أمام لجنة مشرعين: "أستعد لاتخاذ الإجراء التأديبى المناسب، وصولاً لإنهاء الخدمة".
وتابع: "سننشر فى الأسابيع القليلة المقبلة، وهذا وشيك، توجيهات واضحة حول وسائل التواصل الاجتماعى وستغطى كلاً من الأخبار والشؤون الجارية وما وراء الأخبار والشؤون الجارية".
وأوضح أن سياسات التطبيق يمكن أن تشمل إجراءات تأديبية ومطلباً بتعليق حساب تويتر، قائلاً: "سنكون قادرين على حذف أشخاص من تويتر إذا كانوا يريدون العمل مع BBC، يمكننى أن أطلب منهم ذلك، يمكننى القول، ستعلق حساباتهم على تويتر، بكل تأكيد".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدير BBC يهدد بفصل مقدمى البرامج والصحفيين بسبب آرائهم على السوشيال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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