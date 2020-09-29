برصاص مجهولين .. مقتل 3 من عناصر الحرس الثورى فى إيران

وفى بيان نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، قال الحرس الثورى الإيرانى: "تعرضت سيارتان لقوات الباسيج، فى مقاطعة نيكشهر لاعتداء من ركاب سيارة من طراز بيجو 405" أثناء مرورهما على الطريق.

وقالت الوكالة، إن الهجوم أدى الى مقتل 3 عناصر وإصابة رابع، مشيرة الى أن هوية المعتدين قيد التحقيق.

وكانت محافظة سيستان-بلوشتان القريبة من الحدود مع باكستان، قد شهدت اعتداءات عدة فى الأعوام الماضية استهدفت قوات الأمن، حيث ينشط الإنفصاليون البلوش والجماعات الجهادية المتطرفة فى المنطقة، ممن تتهم إيران الحكومة الباكستانية بدعمهم.

وكان من أبرز هذه الاعتداءات، هجوم فبراير 2019 الذى أدى إلى مقتل 27 عنصرًا من الحرس الثورى، وقالت إيران حينها إن الهجوم نفذه انتحارى باكستانى. وتبنت جماعة "جيش العدل" المتطرفة تنفيذ الهجوم حينذاك.