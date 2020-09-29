نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان مهم من اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، أنه من منطلق حرصها على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وضمان التزام كافة فئات المجتمع بالإجراءات الوقائية المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد عملت اللجنة على تكثيف وزيادة حملات التفتيش المختلفة خلال الفترة الماضية.

كما عمدت إلى التدقيق على الالتزام التام من قبل الأفراد والمنشآت، وهذا ما يفسر الارتفاع في عدد المخالفات الإجمالية في الإمارة.

وتؤكد اللجنة على عدم تهاونها مع المخالفين في دبي والالتزام بأعلى معايير الأمان والإجراءات الوقائية.

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وكانت قد أعلنت السلطات الصحية في الإمارات، اليوم الثلاثاء، تسجيل 995 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وشهدت دولة الإمارات، ارتفاعًا جديدًا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقد أجرت وزارة الصحة الإماراتية، أكثر من 98,412 فحصا جديدا على فئات مختلفة في المجتمع، خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية.

وقد أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن شفاء 882 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 819. 78.