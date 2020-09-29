وفاة الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت اليوم والشيخ نواف أمير الكويت الجديد

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عمر شويل - جدة منذ بضع ساعات أعلن الشيخ على الجراح وزير الديوان الأميري، وفاة الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت اليوم بعد صراع مع المرض، حيث كان يتلقي العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية منذ يوليو الماضي، ومن المنتظر تولى شقيق الأمير الراحل الشيخ نواف الأمارة، وبالأخص أنه كان يتولى إداراة البلاد منذ فترة بسبب حالة الشيخ صباح الصحية، وكان قد تولى الشيخ صباح الأحمد حكم الكويت منذ عام 2006، وقبل ذلك تولى العديد من المناصب السياسية الهامة، مابين وزارة الخارجية والإعلام، وأيضا مجلس الوزراء، وكان يتمتع بشعبية كبيرة لدي الشعب الكويتي منذ تولى منصبة، وتم منحه وسام الاستحقاق الأمريكي من قبل الرئيس ترامب.

وفاة الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت اليوم

ولى العهد الأمير نواف تم تزكيتة من قبل شقيقة الراحل منذ 14 عام لولاية العهد من بعده وتم مبايعته بالإجماع من قبل مجلس الأمة، وأبرز المعلومات عن أمير الكويت الجديد نلخصها في النقاط التالية.

ولى عهد الكويت الجديد الأمير نواف الأحمد

الشيخ نواف من مواليد دولة الكويت ويبلغ من العمر 83 عام، وكان والده هو الحاكم العاشر للكويت وتولى الحكم لفترة 30 عام.

أسرة الحاكم الجديد تتكون من 4 أبناء 3 منهم ذكور، وبنت واحده.

أشتهر بحبه للتحصيل العلمي وتشجيعه للطلاب في مراحل التعليم المختلفة، فرؤية الأمير نواف تتمثل في كون التعليم هو الأساس الذي يقوم عليه تقدم المجتمعات، وتطورها.

لقد نعي العديد من رؤساء الدول العربية والأجنبية، وفاة الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت، بكل الحزن والأسيء وسنتابع معا أخر التطورات خلال الساعات القادمة.