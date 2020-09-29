انت الان تتابع تفاصيل خبر عاجل| وفاة الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت والوزراء الكويتي يعلن تعيين نواف الأحمد أميراً للبلاد و40 يوم حداد والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت الصحف الكويتية منذ قليل وفاة الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت، والذي توفي اليوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر عن عمر ناهز الـ91 سنة، وذلك بعد صراع من المرض.

وفاة الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت ونواف الأحمد أميراً للبلاد

كما أعلن الديوان الملكي بالكويت في بيان له وفاة أمير البلاد وذلك في بيان رسمي، وجاء نصه كما يلي:

Advertisements

“ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه”.

اقرأ أيضاً:

“بتعليمات رئاسية” لـ صرف منحة لمدة ثلاثة أشهر لهذه الفئات بدايةً من أكتوبر

“رسمياً” الحكومة تعلن السماح بعودة أعمال البناء والتشطيب مرة أخرى

7 حالات يجوز فيها الجمع بين معاشين أو المعاش والراتب

بـ 14 ألف جنيه فقط” شقة لكل مواطن بتعليمات الرئيس والإسكان الإجتماعي يستعد لطرح الإعلان الـ14

بالفيديو والصور” أخيراً اطلقت.. زفة لسيدة مصرية بشوارع القاهرة بعد طلاقها

وعقب وفاة الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت اجتمع مجلس الوزراء الكويتي اجتماعاً استثنائياً، وأعلن تعيين الشيخ نواف الجابر الصباح أميراً للكويت، وذلك عملاً لأحكام الدستور الكويتي، كما أعلن المجلس الحداد في جميع أنحاء البلاد لمدة 40 يوم.