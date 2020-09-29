أسرع تمويل بدون كفيل ولا تحويل الراتب من بنك البلاد للسعودي والمقيم والمتقاعد

أسرع تمويل بدون كفيل ولا تحويل الراتب من أهم المنتجات التمويلية التي يقدمها بنك البلاد للعملاء من السعوديين والمتقاعدين والمقيمين أيضاً بجنسيات مختلفة داخل أراضي المملكة العربية السعودية حيث يأتي بنك البلاد ضمن الرائدة في مجال التمويل داخل المملكة حيث يقدم البنك حزمة متنوعة ومختلفة من العروض التمويلية التي صممت خصيصاً لتناسب كافة إحتياجات ومتطلبات جميع الفئات من أفراد وشركات ومنشآت صغيرة ومتوسطة ومن أهم العروض التمويلية التي يقدمها بنك البلاد للأفراد يقدم البنك تمويل شخصي فوري بدون كفيل ولا تحويل الراتب الشهرى لبعض الفئات التي يحددها البنك وذلك من خلال خطوات سهلة وميسرة لجميع العملاء بالأضافة إلى الموافقة الفورية التي يقدمها البنك على طلب التمويل الشخصي وذلك بعد توافر جميع الشروط وتقديم كافة المستندات والأوراق اللازمة لاستكمال طلب التمويل.

مزايا تمويل بنك البلاد

يقدم بنك البلاد تمويل فوري بدون كفيل ولا تحويل الراتب لبعض الفئات التي يحددها البنك وذلك بفترات سداد مرنة واقساط مجدولة حتى تناسب الالتزامات المالية للعملاء وسوف نوضح في هذا المقال المميزات التي يقدمها بنك البلاد للعملاء من خلال التمويل الشخصي

يتميز تمويل بنك البلاد أنه متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. يقدم البنك من خلال التمويل الشخصي فترات سداد ميسرة وأقساط مجدولة حتى 60 شهر. يتيح البنك للعملاء فرصة السداد المبكر لمبلغ التمويل في أي وقت. يتميز تمويل بنك البلاد أنه لا يحتاج إلى وجود كفيل. يتميز التمويل الشخصي المقدم من بنك البلاد أنه لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهرى للعميل وذلك لمنسوبى البنوك المحلية. يتيح بنك البلاد للعملاء إمكانية الحصول على تمويل إضافي. يمكن أن يصل قيمة مبلغ تمويل بنك البلاد حتى 2 مليون ريال سعودي. يقدم البنك التمويل الشخصي للسعودي والمقيم والمتقاعد أيضاََ. يسمح بنك البلاد للعملاء إمكانية تأجيل قسط من كل عام.

الشروط والأحكام الواجب توفرها للحصول على أسرع تمويل من بنك البلاد

يتيح بنك البلاد للعملاء من المواطنين السعوديين والمقيمين والمتقاعدين الحصول على أسرع تمويل بدون كفيل وذلك من خلال الدخول على رابط التمويل الشخصي من بنك البلاد وتعبئة كافة البيانات المطلوبة لاستكمال طلب التمويل وسوف نتعرف على الشروط الواجب توفرها في المتقدمين للحصول على التمويل الفوري من بنك البلاد