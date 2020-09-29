طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونياً أو برسائل قصيرة

في ظل سعي الإدارة الحاكمة داخل المملكة العربية السعودية في تطوير كافة المجالات والهيئات داخل المملكة لمواكبة التطور الذي يحدث في الكثير من دول العالم, وطبقاً لرؤية المملكة ل 2030 أيضاً, قامت المملكة بإنشاء الكثير من الخدمات الإلكترونية وتحويل الكثير من المصالح والهيئات الحكومية إلي خدمات إلكترونية, ومن ضمن هذه الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية هي خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونياً, لذا من خلال خطوات بسيطة يمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونياً, لذا من خلال مقالنا سوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونياً, تابعونا.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونياً من خلال موقع الكهرباء الإلكتروني

هناك خطوات بسيطه يتم اتباعها لكي تستطيع الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونياً حتي تستطيع دفع فاتورة الكهرباء إلكترونياً, لذا إليكم الخطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونياً.

في بداية الأمر يتم كتابة في محرك البحث جوجل شركة الكهرباء السعودية. ثم بعد ذلك تقوم بكتابة رقم الحساب الخاص بك. ثم تقوم بعد ذلك بالضغط على أيقونة استعلام. لذا بعدها مباشرة سوف تظهر لك قيمة فاتورة الكهرباء.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق رسائل قصيره

قد أتاحت وزارة الكهرباء خدمة آخري يمكنك من خلالها الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونياً وذلك من خلال رسالة قصير من خلال جوالك علي الرقم التالي 500120, حيث تقوم بإرسال رسالة قصيرة من جوالك إلي مصلحة الكهرباء السعودية لكي تستطيع معرفة قيمة استهلاكك الشهري.

الاعتراض علي فاتورة الكهرباء إلكترونياً

حيث قامت وزارة الكهرباء بعمل خدمة للمواطنين السعوديين من أجل تسهيل وتيسير أمور معيشتهم وتوفير كل سبل الراحة والتقدم للمواطنين, لذا أتاحت وزارة الكهرباء خدمة الاعتراض علي فاتورة الكهرباء التي قمت بالاستعلام عليها مسبقا, وذلك من خلال الرقم التالي: 920001100.

الخدمات الإلكترونية السعودية

قامت الحكومة السعودية بتحويل الكثير من الخدمات والمصالح الحكومية إلي خدمات إلكترونية وذلك لتسهيل وتطوير خدماتها طبقاً لرؤية المملكة 2030, حيث من ضمن الخدمات الإلكترونية المستحدثة خدمة دفع فاتورة المياه إلكترونياً, وخدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونياً من خلال موقع وزارة الكهرباء, وخدمات كثيره آخري.