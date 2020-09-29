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استعلام عن سهم ارامكو وطريقة التداول عنه

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استعلام عن سهم ارامكو وطريقة التداول عنه، تأسست شركة ارامكو عام 1933 ميلادياً، حيث ان شركة ارامكو تعتبر اكبر شركة عالمية من قيمتها السوقية، وهي دائما ما تهتم به ويشغل حركتها البحث بالشركات الاستثمارية الكبري والصغري بالمملكة ، فمنذ ان بدأت شركة ارامكو الاستثمارية في طرح الاسهم الخاصة بها للاكتتاب في سوق المالية للاسهم في كافة انحاء المملكة، فقد مر سهم ارامكو بالكثير من التغيرات بالصعود والنزول في سعر الاسهم، وسوف نتعرف معكم من خلال موقعنا هذا ” موقع ثقفني الاخباري ” عن كيفية شراء اسهم من شركة النفط العربية الامريكية وسعر السهم الواحد في الشركة.

تداول سهم ارامكو

شركة النفط العربية الامريكية وسميت ب ارامكو لاختصار اسمها حيث تعد شركة النفط العربية من اشهر الشركان في جميع انحاء العالم في التداولات منذ ان بدأت الشركة الاستثمارية في طرح اسهمها للاكتتاب في سوق الاسهم بالمملكة العربية السعودية، حيث اصبح تداول سهم ارامكو من اكبر الاسهم التي تم طرحها للاكتتاب علي مدي التاريخ، حيث كان السهم في اشهر التداول الاول قد وصل لزوته بلغ حوالي 37 ريال سعودي.

يقع مقر شركة النفط العربية الامريكية في منطقة الزهران علي ساحل المنطقة في الخليج العربي، حيث تعرف الشركة الاستثمارية بأنها تمتلك من احتياطات النفط العالمي ما يقارب 265 ليار برميل نسبة 15 في المئة من احتياطات العالمي، وتمتلك من احتياطات الغاز الطبيعي ما يقارب حوالي 288 تزيليون قدم مكعب، حيث تم تقديم قيمة الشركة المالية بنحو تريليوني دولار، وقد بلغت ادراتها في عام 2018 بما يقدم حوالي 111 مليار دولار سعودي.

اللذين يمكن لهم شراء سهم ارامكو

لا يمكن للجميع شراء سهم ارامكو الا من يمتكلهةن الجنسية السعودية للحصول علي الاسهم، كما يمكن للعرب والاجانب المقيمين بالمملكة وحصولهم علي عدد محدد من الاسهم، كما يمكن لجلس التعاون الخليجي لشراء الاسهم ايضاً وسوف نوضح لكم المواطنين اعلاة تداول سهم ارامكو بالمملكة العربية السعودية الخاص بالشركة من خلال البنوك التالية

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