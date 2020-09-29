أسرع تمويل شخصي 1442 كيفية الحصول عليه لجميع المواطنين السعوديين

أسرع تمويل شخصي 1442 بدون تحويل الراتب للمواطني السعودي داخل أراضي المملكة العربية السعودية، فقد يبحث العديد من الأشخاص المتعثرة حالتهم المادية في المملكة عن تمويل شخصي سريع بدون تحويل الراتب وذلك في ظل الضائقة التي تمر بها البلاد بسبب انتشار وتفشي فيرس كورونا الجائح الذي أدي الي ضيق الأحوال المادية وذلك بسبب تعطل المحلات التي تعتبر مصدر رزق لأصحابها والعاملين فيها، وأصبح فئات كبيرة تحتاج الي المساعدة المالية بعد انتشار تلك الأزمة المادية، لذا نقدم لكم زوار موقعنا هذا تمويل شخصي سريع بدون تحويل الراتب وسنوضح لكم من خلال المقال كيفية الحصول علي التمويل الشخصي، كما سنتدرج معكم عن أهم شروطه.

أسرع تمويل شخصي منصة سلفة الالكترونية 1442 هـ

تقدم منصة سلفة العديد من التمويلات الشخصية والعروض البنكية المميزة التي تخدم المواطنين السعوديين، وتتميز منصة سلفة الالكترونية أنها تابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي، واكتسبت منصة سلفة الالكترونية في المملكة العربية السعودية الكثير من ثقة العملاء وأصبحت من ضمن المنصات الموثوقة بين البنوك والشركات التي تقدم تمويلات شخصية، فيتمكن العميل من الحصول علي تمويل شخصي فورياً في بضعة دقائق معدودة بعد طلبه للتمويل وتوافق به جميع الشروط والأحكام مع تقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة.

ألا يقل عمر العميل المتقدم لطلب التمويل الشخصي عن 18 عام. أن يكون العميل المتقدم لطلب التمويل الشخصي سعودي الجنسية. ألا تقل مدة خدمة العمل عن ستة أشهر. ألا يقل الراتب الشهري للمتقدم لطلب التمويل الشخصي من منصة سلفة الالكترونية عن 3000 ريال سعودي.

أولاً تسجيل الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بمنصة سلفة الالكترونية، إذ لم يكن لديك حساب بالفعل علي المنصة عليك بتسجيل حساب جديد بالإيميل الخاص بك وكتابة كلمة المرور.

كتابة البيانات الخاصة بك بشكل صحيح.

كتابة المبلغ الشخصي الذي تريد الحصول عليه من المنصة.

حدد نظام الدفع الذي يتناسب معك ومع الظروف المالية لك.

كتابة البيانات (رقم الهوية الوطنية، ورقم الهاتف الجوال الخاص بك)، ثم قم بالحفظ.

انتظر قليلاً حتي يأتيك الرد بالرفض أو الموافقة في حالة توافق جميع الشروط والأحكام المحددة من المنصة وسيتم تحويل المبلغ في الحساب خلال 30 دقيقة فقط.

شروط الحصول علي تمويل شخصي من منصة سلفة الالكترونيةكيفية الحصول علي التمويل الشخصي من منصة سلفة الالكترونية في المملكة العربية السعودية