الولايات المتحدة الأمريكية تتجاوز الـ 7 ملايين إصابة بكورونا

وأضافت الجامعة، حسبما نقلت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن عدد حالات الوفاة جرّاء الفيروس داخل الولايات الأمريكية ارتفع ليصل إلى 205 آلاف و345 حالة.

وسجّلت جونز هوبكنز اليوم حتى الآن 11 ألفا و177 حالة إصابة و273 وفاة فى الولايات المتحدة.