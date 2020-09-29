نتنياهو يكشف أمام الأمم المتحدة مخزن سرى لأسلحة حزب الله فى بيروت

قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إنه لا يستبعد وقوع انفجار جديد قرب مطار بيروت الدولى، كاشفًا عن صور سرية، قال إنها لمستودعات الأسلحة السرية التابعة لميليشيات حزب الله فى لبنان.





ووفقًا لما نقله موقع "الحرة"، عرض نتنياهو فى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، صورةً قال إنها لمدخل مخزن أسلحة "قد يشهد انفجارًا آخر فى بيروت فى ضاحية الجناح بسبب مستودعات الأسلحة السرية لحزب الله".

ولفت نتنياهو إلى أن المخزن يقع على بعد خمسين مترًا فقط من محطة وقود، وشركة غاز، مخاطبًا سكان حى الجناح، جنوب بيروت، بأن عليهم الاحتجاج ضد حزب الله، قائلاً: "عليكم الاحتجاج ضد هذا. إذا انفجر هذا المستودع فستقع مأساة أخرى".

وأضاف مخاطبًا اللبنانيين "ليس لإسرائيل أى نية للمساس بكم، ولكن إيران تعتزم ذلك. إيران وحزب الله يعرضانكم ويعرضان عائلاتكم عمدًا إلى خطر كبير.عليكم مطالبتهما بتفكيك هذه المخازن".

وتابع: "رفع العقوبات عن إيران سيفتح أمام طهران الأبواب للحصول على المزيد من الأسلحة"، منوهًا إلى أن "انتهاكات إيران مستمرة، وسيكون لها ما يكفى من اليورانيوم فى الشهرين المقبلين لإنتاج قنبلة نووية".

وفى إشادة بخطوة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قال رئيس الوزراء الإسرائيلى: "علينا أن نواجه إيران جميعًا، وأهنئ الرئيس ترامب على انسحابه من الاتفاق النووى"،"والقضاء على أكبر إرهابى فى العالم قائد فيلق القدس فى الحرس الثورى الإيرانى، قاسم سليمانى".