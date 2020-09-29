رئيس الوزراء الأرميني يشن هجومًا على تركيا ويطالبها بالخروج من جنوب القوقاز

هاجم رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، اليوم الثلاثاء، تركيا لتدخلها في الحرب بين بلاده وأذربيجان.

وطالب باشينيان خلال لقاء ببرنامج "60 دقيقة" على قناة "روسيا-1" المجتمع الدولي بإدانة ممارسات أذربيجان وتركيا في إقليم قره باج ومطالبة أنقرة بمغادرة منطقة جنوب القوقاز.

وأضاف: "على المجتمع الدولي أن يدين بحزم التصرفات العدوانية وعدوان أذربيجان، وأن يطالب بأن تخرج تركيا من هذه المنطقة عموما، لأن وجود تركيا العسكري في جنوب القوقاز لا يبشر بالخير".

وأعلن قصر الرئاسة الروسي (الكرملين)، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أجرى مكالمة هاتفية، برئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، لبحث الصراع المسلحة بين أذربيجان وأرمينيا على تبعية إقليم قره باج.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: "بناء على مبادرة الجانب الأرميني، تم إجراء محادثة تليفونية بين رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا، نيكول باشينيان"، وفقًا لما نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية.