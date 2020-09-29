أرمينيا: تدخل تركيا بشئوننا ليس جديدا ولن نسمح لها بمواصلة التعدي علينا

أكد الرئيس الأرميني، أرمين سركيسيان، اليوم الثلاثاء، أنه لن يسمح باستمرار الاعتداء التركي على بلاده.

وقال سركيسيان في حديث لقناة "العربية" إن "التدخل التركي في شئوننا ليس بجديد"، مشددًا على أن بلاده ستمنع تركيا من مواصلة التعدي على الأرمن.

وأشار سركيسيان إلى أن تركيا تدعم أذربيجان بطائرات إف 16 لافتًا في الوقت ذاته إلى أن القوات الأذربيجانية هي من بدأت العدوان.

وتابع: "كان من الأفضل لتركيا تقديم النصح بدلا من الدعم العسكري لأذربيجان".

Advertisements

وكان رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، هاجم في وقت سابق من اليوم، تركيا لتدخلها في الحرب بين بلاده وأذربيجان.

وطالب باشينيان خلال لقاء ببرنامج "60 دقيقة" على قناة "روسيا-1" المجتمع الدولي بإدانة ممارسات أذربيجان وتركيا في إقليم قره باج ومطالبة أنقرة بمغادرة منطقة جنوب القوقاز.

وأضاف: "على المجتمع الدولي أن يدين بحزم التصرفات العدوانية وعدوان أذربيجان، وأن يطالب بأن تخرج تركيا من هذه المنطقة عموما، لأن وجود تركيا العسكري في جنوب القوقاز لا يبشر بالخير".