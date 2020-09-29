ضربني وبكى.. حزب أردوغان يتبرأ من إرسال مرتزقة لأذربيجان

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أحمد جودة - القاهرة - نفى حزب "العدالة والتنمية" التابع والموالي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يكون قد أرسلت تركيا مقاتلين سوريين إلى منطقة النزاع في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان، وإسقاط طائرة أرمنية.
وقال المتحدث باسم الحزب عمر تشيليك اليوم الثلاثاء: "مزاعم أن تركيا أسقطت طائرة حربية غير صحيحة. هذا كذب، مثل المزاعم حول إرسال تركيا جهاديين إلى هناك".
وفي سياق متصل، كانت قد كشفت قناة "مداد نيوز" خلال مقطع فيديو رحلة مرتزقة أردوغان من سوريا إلى أذربيجان، حيث تبدأ الرحلة من مراكز تجنيد المرتزقة في سوريا ثم نقلهم بعد ذلك إلى معسكرات التدريب وبعدها الحصول على عقود برواتب مرتفعة ثم نقلهم إلى أذربيجان.
لم تكن رحلة المرتزقة بدون أسلحة ولكن معها كمية هائلة من الأسلحة، في حين يطالب العالم كله بتخفيف التصعيد في إقليم ناغورنو كاراباخ يقف الرئيس التركي وحده على الجانب الآخر يشعل الأمر.
وتم اتهام تركيا بإرسال آلاف المرتزقة السوريين لدعم أذربيجان، حيث كشف المرصد السوري أن أنقرة نقلت نحو 300 مرتزق غالبيتهم من ميليشيات فرقة السلطان مراد ولواء السلطان سليمان شاه.
وتم إبلاغ المرتزقة عن وجهتهم بأنها ستكون أذربيجان لحماية مواقع حدودية مقابل 2000 دولار أمريكي، حيث أن أنقرة تمد باكو بالسلاح والذخيرة لسنوات خلت حتى أضحت سوقا مهمة لشركات السلاح التركية.
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