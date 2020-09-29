نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو ولي عهد الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح في المقال التالي

عمر شويل - جدة توفى عصر اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 ولي عهد الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وذلك عن عمر ناهز ال 91 عاماً، أعلن مجلس الوزراء الكويتي تعيين الشيخ نواف الجابر الصباح ولي عهد الكويت الجديد، خلفاً للراحل الشيخ صباح الأحمد والذي انتقل إلى رحمة الله تعالي في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء استكمال علاجه في الولايات المتحدة الأمريكية، وفى خلال السطور التالية سوف نعرف من هو ولي عهد الكويت الجديد الشيخ نواف الجابر الصباح.

من هو ولي عهد الكويت الجديد:-

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، في تصريح صحفي له بأن أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح سوف يؤدي اليمين الدستورية كأمير للبلاد خلفاً للراحل الشيخ صباح الأحمد في تمام الساعة الحادية عشرة صباح الأربعاء وذلك وفقاً لنص المادة 60 من الدستور الكويتي.

والشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح أمير الكويت الجديد هو الأخ غير الشقيق لأمير البلاد الراحل صباح الأحمد الجابر وقد شغل منصب ولي عهد أمير الكويت الراحل والنائب له.

ولد الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح في الخامس والعشرين من شهر يونيو عام 1937 في فريج الشيوخ وهو ما يعرف موقع مجمع المثني في الوقت الحالي في مدينة الكويت.

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والشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك متزوح من السيدة شريفة سليمان الجاسم ورزق منها بأربعة أبناء وبنت واحدة هم:-

الشيخ أحمد النواف ، الشيخ فيصل النواف، الشيخ عبد الله النواف، الشيخ سالم النواف، الشيخه شيخة النواف.

المناصب الهامة التي تولاها أمير الكويت الجديد في عهد الأمير الراحل:-

وقد تولي الشيخ نواف الأحمد الصباح العديد من المناصب الهامة في عهد أمير الكويت الراجل حيث بدأت رحلته السياسية منذ عام 1962 م، وذلك عندما تولي منصب محافظ حولي، حيث أنه استطاع تحويل المحافظة والتي كانت عبارة عن قرية صغيرة إلى مدينة حضارية وسكنية وتجارية تضم العديد من الأنشطة التجارية والاقتصادية، حيث أنه تولي مسئولية محافظة حولى لمدة 16 عام.

في شهر مارس من عام 1978 تولي الشيخ نواف الأحمد الصباح وزارة الداخلية خلفاً للأمير الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح، ثم منصب وزير الدفاع في يناير عام 1988، ثم تشكيل أول حكومة كويتية عقب تحرير الكويت عام 1991، ثم وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، ثم نائب لرئيس الحرس الوطني عام 1994، ثم منصب وزير الداخلية مرة أخرى عام 2003.