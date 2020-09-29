دوت الخليج :- قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر ان الاردن سجل 6 حالات وفاة بفيروس كورونا و 734 اصابة جديد منها 721 اصابة محلية . وتوزعت الحالات على النحو التالي : 13 حالة خارجية 593 اصابة في عمان 10 اصابة في الكرك 22 اصابة في البلقاء 3 اصابة في مادبا Advertisements 52 اصابة في الزرقاء 12 اصابة في معان 16 اصابة في عجلون 2 اصابة في جرش 11 اصابة في المفرق ولن تسجل في اربد اي اصابات لهذا اليوم . كذلك سجل اليوم 137 حالة شفاء.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جابر: تسجيل 6 حالات وفاة و 734 اصابة بفيروس كورونا في الاردن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.