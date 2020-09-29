بسبب اشتباكات جالياتهما .. خارجية روسيا تستدعى سفيرى أرمينيا وأذربيجان

ووفقًا لتصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، قال بلبل أوغلو، إن نائب وزير الخارجية الروسى أندريه رودينكو، والنائب الأول لوزير الداخلية الروسى ألكسندر جوروفوى، التقيا معه فى مبنى وزارة الخارجية الروسية، بعد لقاء مماثل مع نظيره الأرمينى لدى موسكو.

وأشار السفير الأذرى إلى أن الدبلوماسية الروسية طلبت منه تعاون ممثلى الجالية الأذربيجانية المقيمين فى موسكو مع سفارته، للحيلولة دون تكرار وقوع أى اشتباكات بين أذريين وأرمن على غرار الأحداث التى شهدتها العاصمة الروسية فى يوليو الماضى، على خلفية تصاعد نزاع ناغورنى قره باغ.

وقال السفير، إنه يتفهم قلق السلطات الروسية إزاء احتمال وقوع حوادث من هذا النوع، فى ظل التطورات الأخيرة فى إقليم قره باغ، متعهدًا بأن سفارة أذربيجان ستبذل كل ما فى وسعها من الجهود لضمان عدم حدوث مخالفات للنظام العام فى روسيا من قبل أبناء الجالية الأذرية.