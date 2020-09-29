رئيس أرمينيا: لن نسمح مجددا بتعدي تركيا على أراضينا 



أكد أرمين سركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا، اليوم الثلاثاء، أن تدخل تركيا في شؤوننا ليس بجديد، موضحا أن تركيا تدعم أذربيجان عسكريا بـ "إف 16"، حسبما أفادت قناة العربية.

وشدد رئيس أرمينيا، أن بلاده لن نسمح مجددا بتعدي تركيا على أراضيها، مشيرا إلى أنه كان أفضل لتركيا تقديم النصح بدلا من الدعم العسكري.

وكان رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، أكد أن تركيا متورطة بالفعل في صراع إقليم ناجورني قره باخ بين أرمينيا وأذربيجان.

وقال باشينيان،:" إن تركيا تشارك بالفعل في هذه العملية وفي المعارك"، مضيفا " يتواجد الآن مدربون عسكريون وكذلك عسكريون أتراك رفيعو المستوى في مواقع القيادة في أذربيجان، بل إنهم يديرون العمليات العسكرية في بعض الأماكن".

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