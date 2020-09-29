الملك سلمان يهنئ الشيخ نواف الصباح بتوليه مقاليد الحكم بالكويت

أجرى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا، بأمير دولة الكويت الجديد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أعرب فيه عن تعازيه ومواساته في وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال الملك سلمان خلال الاتصال: "لقد فقدنا أخًا عزيزًا وقائدًا كرس حياته لخدمة وطنه وأمته العربية والإسلامية والمجتمع الإنساني، وحظي بمكانة مرموقة وتقدير مميز بين قادة وشعوب العالم، نعزي أنفسنا وكل أبناء الخليج والأمتين العربية والإسلامية".

وعبر الملك سلمان عن تهنئته للشيخ نواف الأحمد الصباح بتوليه مقاليد الحكم في دولة الكويت، متمنيًا له التوفيق في خدمة الكويت وشعبها.

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وكان مجلس الأمة الكويتي أعلن، اليوم الثلاثاء، أن البلاد الجديد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، سيؤدي اليمين الدستوري أمام المجلس غدًا.